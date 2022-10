Jack Grealish spełnił marzenie. Ma teraz ogród większy, niż stadion, na którym gra

Jack Grealish, gwiazdor Manchesteru City, sprawił sam sobie nie lada prezent. Jak pisze "The Sun", piłkarz zdecydował się na kupno potężnej posiadłości, bo zawsze o takiej marzył. Dom z ogromnym ogrodem jest ponoć wart 6 milionów euro.

Jack Grealish i jego luksusy. Własny kort, pole golfowe i jezioro

Według wyliczeń brytyjskich mediów, nowa posiadłość Grealisha posiada siedem przestronnych pokoi, do tego basen, kort tenisowy, prywatną siłownię i pole do gry w golfa. Na terenie ogrodu jest nawet jezioro, w którym piłkarz może łowić ryby. A do tego na obszarze posiadłości można lądować prywatnym odrzutowcem.

Światowe media rozpisują się o nowym nabytku Grealisha podkreślając, że sam jego nowy ogród jest większy, niż... Etihad Stadium, czyli stadion Manchesteru City.

Jedno jest pewne, na koszenie takiego trawnika Grealish będzie musiał poświęcić dłuższą chwilę.

