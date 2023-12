InPost wchodzi do Premier League. Firma została partnerem znanego klubu

Newcastle United w październiku 2021 roku rozpoczęło zupełnie nowy rozdział w swojej historii - oto bowiem klub z St. James' Park został przejęty przez fundusz, w którym pierwsze skrzypce grała grupa inwestorów z Arabii Saudyjskiej . To zaś oznaczało jedno - potężne zastrzyki gotówki.

Dzięki dosyć sensownym, niewykonywanym "na hurra" transferom "Sroki" z ekipy będącej w zapaści formy stały się zespołem, który w poprzedniej kampanii Premier League zdołał zająć czwarte miejsce i przedostać się pierwszy raz od wielu lat do Ligi Mistrzów. Obecna forma NU co prawda, nie musi do końca zachwycać (siódme miejsce w tabeli), natomiast niezmiennie mówimy tu o drużynie, którą warto obserwować.