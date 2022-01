Bednarek barw Southampton broni od 2017 roku. Polak po trudnym początku z czasem zaczął regularnie i obecnie jest ważnym punktem w drużynie "Świętych". W tym sezonie wystąpił 16 meczach Premier League. Zdobył w nich trzy gole i zbiera wiele pochlebnych opinii na swój temat.

Jan Bednarek swoją dobrą grą może zapracować na hitowy transfer

Dobrą postawę Polaka dostrzeżono we Włoszech. Jak informuje "Głos Wielkopolski" Bednarek znalazł się w orbicie zainteresowań dwóch gigantów - Interu Mediolan i Juventusu.



Według dziennikarzy hitowy transfer były możliwy jeszcze w zimowym okienku. We włoskich klubach najpierw musiałoby dojść do roszad w liniach defensywnych. Włodarze "Świętych" obecnie nie mają też odpowiednego następcy dla Polaka. Z tego względu bardziej prawdopodobny jest letni termin.





Jan Bednarek jest gotowy na kolejny krok w karierze

Co na to sam zawodnik? Jak czytamy, jest gotowy, by otworzyć nowy rozdział w swojej karierze. Marzą mu się przenosiny do jednego z czołowych klubu Premier League lub Serie A.



Umowa Bednarka z Southampton obowiązuje do czerwca 2025 roku. Polak wyceniany jest przez "Transfermarkt" na 22 mln euro.