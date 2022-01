Hit w Anglii! Manchester City znów odegra się na Chelsea za finał Ligi Mistrzów?

Premier League

Mecz Manchester City - Chelsea rozpoczyna sobotnie spotkania w 22. kolejki Premier League. City to murowany kandydat do mistrzostwa Anglii, nad Chelsea "Obywatele" mają aż 10 punktów przewagi. Sobotni mecz City - Chelsea to okazja dla "The Blues", by zredukować tę stratę. W innym przypadku dogonienie lidera tabeli Premier League może być już niemożliwe. Gdzie oglądać mecz City - Chelsea?

Zdjęcie Ostatni mecz City -Chelsea zakończył się wygraną "Obywateli", którzy skromnie pokonali "The Blues" 1-0. / East News