"Sroki" nie mają łatwej ścieżki do trofeum, bo los przydzielił im w 1/8 finału Manchester United. Dojdzie więc do wielkiego szlagieru, bo oba zespoły występują obecnie w Lidze Mistrzów. Starcie odbędzie się na Old Trafford w tygodniu pomiędzy 30 października a 6 listopada. Będzie to powtórka z finału poprzedniej edycji - wtedy na Wembley "Czerwone Diabły" pewnie zwyciężyły 2:0.