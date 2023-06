O wielkim zainteresowaniu Ricem mówiło się już przed rokiem, wtedy jednak piłkarz postanowił zostać w West Hamie i dla jego statusu wśród fanów "Młotów" była to najlepsza możliwa decyzja. Jako kapitan poprowadził klub do zwcięstwa w Lidze Konferencji, samemu rozgrywając bardzo dobry sezon. Efekt? Mimo tego, że został mu tylko rok do końca kontraktu, to giganci Premier League prześcigują się, by zdobyć jego podpis już teraz. Wydaje się, że na ostatniej prostej najskuteczniejszy jest Arsenal.