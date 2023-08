Według angielskich mediów mistrzowie Niemiec mają czas do pierwszego meczu "Kogutów" w nowym sezonie ligowym, który odbędzie się 13 sierpnia. Sądzą, że piłkarz czuje za wielki szacunek dla Tottenhamu , a także nowego szkoleniowca Australijczyka Ange'a Postecoglou , że byłoby nie fair z jego strony, gdyby odszedł już po rozpoczęciu rozgrywek.

Tak więc, choć letnie okienko transferowe kończy się 1 września, to Bayern ma czas do 13 sierpnia, aby pozyskać Kane'a. Żeby to zrobić, Bawarczycy muszą też poprawić swoją ofertę. Na razie najwięcej dawali w okolicach 81 milionów funtów, a londyński klub chciałby około 100 milionów funtów.