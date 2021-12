Mecz Tottenham - Liverpool rozpocznie się w niedzielę o godzinie 17.30 na Tottenham Hotspur Stadium w Londynie. Gdzie obejrzeć w telewizji i online mecz Tottenham - Liverpool?

Tottenham - Liverpool. Wyniki i sytuacja w tabeli Premier League

Tottenham w tabeli Premier League zajmuje obecnie siódme miejsce z 25 punktami na koncie, ze stratą aż 15 oczek do niedzielnego rywala. Od Liverpoolu Tottenham ma jednak aż trzy mecze rozegrane mniej. Podopieczni Antonio Conte walczą z prawdziwą plagą zakażeń koronawirusem. Z tego też powodu Tottenham był zmuszony przełożyć mecz z Rennes w Lidze Konferencji Europy oraz starcia z Brighton i Leicester w Premier League. Pomijając problemy zdrowotne, Tottenham jest na fali wznoszącej. Praca nowego trenera przynosi efekty i w tabeli Premier League trzy ich ostatnie spotkania świecą się na zielono. Mecz Tottenham - Liverpool będzie dla gospodarzy szansą, by zbliżyć się do TOP4.

Ostatnie wyniki Tottenhamu w Premier League

Tottenham - Norwich 3-0

Tottenham - Brentford 2-0

Tottenham - Leeds 2-1

Liverpool to główny kandydat do zdobycia mistrzostwa Premier League. Ich ostatnie spotkania to seria ośmiu zwycięstw, dzięki czemu zajmują drugie miejsce w tabeli Premier League. Liverpool zdobył do tej pory 40 punktów, a do liderującego Manchesteru City traci tylko jedno oczko. To dzięki czwartkowemu zwycięstwu przeciwko Newcastle United, gdzie ozdobą spotkania było trafienie Trenta Alexandra - Arnola. Mecz Tottenham - Liverpool zapowiada się niezwykle emocjonująco. Podopieczni Jürgena Kloppa są faworytem spotkania, jednak Tottenham nie będzie łatwym przeciwnikiem.

Ostatnie wyniki Liverpoolu w Premier League

Liverpool - Newcastle 3-1

Liverpool - Aston Villa 1-0

Wolves - Liverpool 0-1

Mecz Tottenham - Liverpool. Kiedy i o której mecz w Londynie?

Mecz Tottenham - Liverpool rozpocznie się w niedzielę 19 grudnia o godzinie 17.30.

Tottenham - Liverpool. Gdzie oglądać transmisję tv?

Niedzielny mecz Tottenham - Liverpool będzie można obejrzeć w tv na kanale Canal+Sport.

Mecz Tottenham - Liverpool. Transmisja online live stream

Tottenham - Liverpool online można oglądać na platformie calnal+sport.

Wynik meczu Tottenham - Liverpool "na żywo" na sport.interia.pl.

O której początek meczu Tottenham - Liverpool? Godzina 17.30 w niedzielę.

Transmisja TV meczu Tottenham - Liverpool: canal+sport.

Stream online meczu Tottenham - Liverpool: canalplus.com.

"Na żywo" Tottenham - Liverpool: sport.interia.pl