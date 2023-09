Największym hitem Premier League w czwartej kolejce było starcie na The Emirates Stadium. Arsenal podejmował Manchester United, a oba zespoły w ostatnich dniach dawały nadzieję na prawdziwe piłkarskie show. Na boisku właściwie przez całe spotkanie dominowali gospodarze i to oni mieli "więcej z gry". Ostatecznie to przełożyło się na wynik 3:1 dla "Kanonierów", a zwycięskiego gola zdobył Gabriel Jesus.