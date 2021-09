Spotkanie Chelsea z "The Citizens" było nie tylko wielki hitem Premier League ale i okazją do rewanżu za zeszłosezonowy finał Ligi Mistrzów. Obie drużyny podchodziły do niego pełne entuzjazmu, ale i ze sporym respektem dla rywali. W lepszej sytuacji w tabeli byli gospodarze, którzy po pięciu kolejkach mieli na koncie 10 punktów i grali naprawdę solidny futbol. O trzy "oczka" mniej mieli zawodnicy Manchesteru City.



Jednak w Londynie dominowali podopieczni Pepa Guardioli. Już w pierwszej połowie widać było, że to drużyna z niebieskiej części Manchesteru jest tego dnia bardzo zdeterminowana, ma przewagę w strzałach i w posiadaniu piłki, ale bardzo długo nie potrafiła tego przełożyć na zdobycz bramkową.



Udało jej się to dopiero po zmianie stron, kiedy to po zagraniu Joao Cancelo piłkę do bramki w 53. minucie wpakował Gabriel Jesus. Później swoją szansę miał bardzo aktywny Jack Grealish, ale Edouard Mendy zdołał zatrzymać jego strzał.



W 63. minucie piłkę do bramki gości skierował Romelu Lukaku, ale belgijski snajper znajdował się na pozycji spalonej i bramka nie została uznana. Gospodarzy nie było stać na wiele więcej, za to drużyna z Manchesteru stwarzała sobie kolejne okazje, choć ani Aymeric Laporte, ani Grealish nie zdołali podwyższyć prowadzenia swojej ekipy.



Ostatecznie to goście wygrali ten mecz 1:0, choć z przebiegu meczu zasługiwali nawet na więcej. Guardiola i jego podopieczni wrócili do domów z trzema punktami i zrównali się w tabeli z "The Blues".





6. kolejka Anglia - Premier League

2021-09-25 13:30 | Stadion: Stamford Bridge | Arbiter: Michael Oliver Chelsea Londyn Manchester City 0 1 DO PRZERWY 0-0 Gabriel Jesus 53'

0 1 Chelsea Londyn Manchester City Mendy Azpilicueta Rüdiger Christensen James Kanté Alonso Kovačić Jorginho Lukaku Werner Moraes Walker Dias Laporte Cancelo Silva De Bruyne Rodri Jesus Foden Grealish SKŁADY Chelsea Londyn Manchester City Edouard Mendy . Ederson Cesar Azpilicueta Kyle Walker 84′ 84′ Antonio Ruediger 90′ 90′ Ruben Dias 78′ 78′ Andreas Christensen 65′ 65′ Aymeric Laporte 29′ 29′ Reece James Joao Cancelo 60′ 60′ N'Golo Kanté Bernardo Silva 77′ 77′ Marcos Alonso 81′ 81′ Kevin De Bruyne Mateo Kovaczić Rodrigo Hernández Cascante 76′ 76′ Luiz Frello Jorginho 53′ 53′ Gabriel Jesus Romelu Lukaku 87′ 87′ Philip Foden Timo Werner 87′ 87′ Jack Grealish REZERWOWI Kepa Arrizabalaga Revuelta Zack Thomas Steffen Ben Chilwell Nathan Aké 29′ 29′ Thiago Silva John Stones Trevoh Chalobah 87′ 87′ . Fernandinho 60′ 60′ Kai Lukas Havertz Roméo Lavia 76′ 76′ Ruben Loftus-Cheek Cole Jermaine Palmer . Saul Niguez 81′ 81′ Riyad Mahrez Hakim Ziyech 87′ 87′ Raheem Sterling Callum Hudson-Odoi Ferran Torres García