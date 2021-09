W sobotę o godzinie 16:00 Jarred Gillett z Australii poprowadzi mecz Watford FC - Newcastle United. Australijczyk przed sezonem został już wybrany do najwyższej grupy (Select Group) sędziów z Anglii, którzy będą mogli prowadzić spotkania Premier League. Na swój debiut Gillett musiał czekać aż do szóstej kolejki. Jarred Gillett przejdzie do historii, jako pierwszy zagraniczny arbiter, który poprowadzi mecz Premier League - jednej z najsilniejszych lig na świecie.

Jarred Gillett sędzią w Premier League

Jarred Gillett zadebiutował w australijskiej A-League w 2010 roku i poprowadził tam 159 spotkań. W sezonie 2019/20 przeniósł się do Anglii, gdzie zaczął pracować na Uniwersyteie Johna Mooresa w Liverpoolu, a dodatkowo kontynuował tam karierę sędziowską. Na początku poprowadził spotkania League One i Two, a następnie był regularnie wyznaczany na rozjemcę meczów Championship. Do tej pory australijski arbiter poprowadził 56 meczów na tym szczeblu rozgrywkowym, a dodatkowo był wyznaczany, jako sędzia techniczny i VAR w spotkaniach Premier League. Po zaledwie dwóch latach pobytu na Wyspach Brytyjskich, Australijczyk zadebiutuje w jednej z najlepszych lig świata, jako sędzia główny.

Jarred Gillett aż pięć razy został wybrany najlepszym sędzią w A-League. Dodatkowo w swojej karierze zanotował mecze w Arabii Saudyjskiej, Chinach, Nowej Zelandii, Indiach i Japonii oraz azjatyckiej Ligi Mistrzów. Australijska federacja piłki nożnej na swojej stronie opublikowała wypowiedź Jarreda Gilletta, który podkreślił, że będzie to dumna chwila dla niego, jego rodziny i przyjaciół.

W obecnym sezonie Jarred Gillett poprowadził dwa spotkania Championship, a także jedno EFL Cup. W tych trzech meczach arbiter podyktował aż trzy rzuty karne i pokazał siedem żółtych i jedną czerwoną kartkę.