Obrońca Manchesteru United Harry Maguire został uznany winnym napaści na angielskich turystów na greckiej wyspie Mykonos, a także przekupstwa. Wyrok zapadł we wtorek.

Angielski obrońca nie przyznał się do zarzutów, ale sąd uznał go winnym napaści oraz przekupstwa. Piłkarz został skazany w zawieszeniu na 21 miesięcy i 10 dni pozbawienia wolności. Według relacji piłkarza jego siostra została w pubie otruta pigułką gwałtu i straciła przytomność, co doprowadziło do bójki z udziałem zawodnika.

W piątek Maguire wraz z bratem oraz przyjacielem został aresztowany po bójce w jednym z pubów na greckiej wyspie Mykonos. Gdy interweniowali funkcjonariusze, także zostali zaatakowani przez Maguire'a i jego znajomych.

W niedzielę piłkarz opuścił areszt po wpłaceniu kaucji, a postępowanie toczyło się pod jego nieobecność.



Poza bójką piłkarz nabawił się sporych problemów, próbując przekupić policjanta. Jak informuje "Sky Sports" Maguire miał złożyć propozycję korupcyjną na komisariacie, oferując spore pieniądze w zamian za wypuszczenie z aresztu i rezygnację z czynności procesowych.



Mimo problemów z prawem piłkarz znalazł się na liście powołanych przez selekcjonera Garetha Southgate'a na wrześniowe mecze Ligi Narodów.