Środkowy obrońca nie zagra w środowym meczu z Villarrealem w Lidze Mistrzów, a także prawdopodobnie w październikowych spotkaniach reprezentacji Anglii z Andorą i Węgrami w eliminacjach mistrzostw świata. "Synowie Albionu" rywalizują w grupie z Polską. "Biało-Czerwoni" tracą do nich pięć punktów.

"Harry jest wykluczony z gry. To nie wygląda dobrze" - powiedział Solskjaer. Maguire kontuzji doznał w sobotnim starciu z Aston Villą w Premier League.



"To łydka. Przerwa może potrwać kilka tygodni, zobaczymy, jak szybko dojdzie do siebie" - dodał Norweg.

