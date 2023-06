Harry Maguire nie zamierza odchodzić z Manchesteru United

"talkSport" podaje, że Harry Maguire zmienił zdanie i chce podjąć walkę o powrót do wyjściowej jedenastki, nawet jeśli wiązałoby się to z utratą miejsca w kadrze Southgate'a. Bez wątpienia z takiej decyzji nie są zadowoleni szefowie "Czerwonych Diabłów", którym zależy by pozbyć się obrońcy. Według nieoficjalnych informacji klub miał mu nawet zaproponować ogromną odprawę, aby zrekompensować ewentualną stratę z powodu obniżki pensji w innej drużynie.