Prezydent Tottenhamu Daniel Levy zgodził się na transfer Harry'ego Kane'a do Manchesteru United w letnim okienku. Szef "Kogutów" chce za napastnika rekordowe 225 milionów euro - informuje "Daily Maily". Gdyby transfer doszedł do skutku i to za taką kwotę, to Kane zostałby najdroższym piłkarzem świata.

Według "Daily Mail", Levy zgadza się na rekordowy transfer z powodu obaw o przyszłość finansową klubu. Tottenham bardziej niż jakikolwiek inny klub Premier League obawia się konsekwencji zawieszenia rozgrywek z powodu pandemii koronawirusa. Wszystkie kluby tracą na tym finansowo i w związku z tym starają się wprowadzać plany oszczędnościowe. "Koguty" jednak wciąż płacą za nowy stadion wart 1,1 miliarda euro. Jak informuje gazeta, Tottenham ma jeszcze do spłacenia 720 milionów euro kredytu na stadion i 93 miliony opłat za transfery.

Szef Tottenhamu podobno był wściekły na Kane'a, który stwierdził publicznie, że jeśli sezon nie zostanie rozegrany do końca czerwca, to powinien zostać unieważniony. Miałoby to ogromne konsekwencje, ponieważ posiadacze praw telewizyjnych zażądaliby zwrotu pieniędzy od Premier League. Napastnik zasugerował również, że nadszedł czas, aby opuścić Tottenham, jeśli nie będzie zdobywał trofeów.



"Widzę wiele podobieństw do sytuacji, przez którą przeszedłem i co obecnie dzieje się z Kane'em" - stwierdził były napastnik "Kogutów" Dimitar Berbatow, który w 2008 roku przeniósł się na Old Trafford.



W przeszłości Levy był krytykowany za to, że nie wydawał pieniędzy z transferów, ale w ciągu ostatnich 12 miesięcy "Koguty" sprowadziły zawodników za ponad 110 mln euro. Tottenham zatrudnił również słynnego trenera Jose Mourinho.



Sprzedaż Kane'a zyskuje coraz większą przychylność prezydenta Tottenhamu, który planuje przyszłość po koronawirusie.



Levy chce dostać za transfer swojego asa 225 mln euro, czyli więcej niż PSG zapłaciło Barcelonie za Neymara w 2017 roku. Kwota transferu wyniosła 222 mln euro i jest najwyższą w historii futbolu.



Żądania finansowe szefa Tottenhamu są bardzo optymistyczne w obecnej sytuacji. Jeśli nawet Spurs nie osiągną ceny wywoławczej, to Kane z pewnością pobije brytyjski rekord transferowy, który obecnie należy do Paula Pogby. Manchester United zapłacił Juventusowi za Francuza 105 mln euro w 2016 roku.

Kane w tym sezonie wystąpił w 25 spotkaniach w Premier League i Lidze Mistrzów, w których strzelił 17 goli i zaliczył dwie asysty. Trzeba jednak podkreślić, że stracił kilka tygodni z powodu kontuzji. Na początku stycznia snajper naderwał ścięgno w lewym udzie.



Według transfermarkt wartość rynkowa Kane'a wynosi 150 milionów euro.

