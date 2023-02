Harry Kane zapamięta ten dzień na bardzo długo. W niedzielę 5 lutego 2023 roku napastnik prześcignął legendarnego Jimmy'ego Greavesa , strzelając swoją 267. bramkę w barwach Tottenhamu Hotspur . Czyni go to najlepszym strzelcem w historii klubu z północnej części Londynu.

To nie koniec, jeśli chodzi o symboliczne znaczenie bramki zdobytej przeciwko Manchesterowi City . Napastnik Spurs zdobył swojego dwusetnego gola. Dokonał tego jako jeden z trzech piłkarzy w historii . Ponad nim są już tylko Alan She arer (260) i Wayne Rooney (208 goli).

Harry Kane gra w Tottenhamie nieprzerwanie od maja 2013 roku . Wcześniej również był oficjalnie piłkarzem właśnie tego klubu, ale był z niego regularnie wypożyczany: do Leyton Orient , Millwall , Norwich City i Leicester City .

Anglik tylko w tym sezonie strzelił 18 goli (w tym 16 w Premier League). Jeśli utrzyma tempo strzelania, w ciągu kolejnych 4 sezonów Kane powinien prześcignąć legendarnego Alana Shearera. Brakuje mu do tego 61 goli. Pytanie, czy zrobi to jeszcze jako zawodnik Tottenhamu. Od jakiegoś czasu mówi się, że Manchester United jest zdeterminowany, aby ściągnąć napastnika na Old Trafford.