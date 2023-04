Harry Kane może zmienić klub. Media: To będzie hitowy transfer

Obecny sezon zdecydowanie nie należy do łatwych dla Tottenhamu Hotspur. Zespół z północnego Londynu poległ wczoraj na wyjeździe z Newcastle United aż 1:6 i mocno skomplikował sobie sytuację w walce o miejsce premiowane awansem do Ligi Mistrzów. Co więcej, angielskie media donoszą dziś o niepewnej przyszłości Harry'ego Kane'a. Kontrakt gwiazdora wygasa latem 2024 roku, a sytuację planuje wykorzystać Manchester United, który przygotowuje się do rozpoczęcia rozmów na temat hitowego transferu.