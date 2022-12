Fani gospodarzy nie oszczędzali Kane'a przypominając mu zmarnowany rzut karny przeciwko Francji podczas ćwierćfinału mistrzostw świata . Z trybun niosła się donośna przyśpiewka o tym, że "zawiódł on swój kraj". Napastnik odpowiedział jednak w najlepszy możliwy sposób, dając sygnał do odrobienia strat .

Harry Kane z nietypowym rekordem

Dla kapitana reprezentacji Anglii było to dziesiąte trafienie w Boxing Day, odkąd w 2014 roku, po raz pierwszy wpisał się na listę strzelców 26. grudnia. Tym samym Kane wysunął się na samodzielne prowadzenie w klasyfikacji najlepszych strzelców w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Do tej pory rekord ten dzierżył do spółki z Robbie Fowlerem.