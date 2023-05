Haniebny wyczyn napastnika. Czegoś takiego w Anglii jeszcze nie widzieli

W 26. minucie meczu Manchester United - Fulham FC arbiter podyktował rzut karny dla gości. Ekipa z Londynu prowadziła już wówczas jedną bramką i wydawało się, że "Czerwone Diabły" znalazły się w poważnych tarapatach. Do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Aleksandar Mitrović.

Mitrović przechodzi do historii Premier League. Takiego "egzekutora" jeszcze tu nie było

Z bieżącego sezonu najgłębiej w pamięć zapadł jego "wyczyn" ze styczniowego meczu z Newcastle. Po jego strzale z rzutu karnego trafił wprawdzie do siatki, ale sędzia słusznie gola nie uznał. Serb nastrzelił najpierw piłkę na swoją drugą nogę, więc nie było mowy o zaliczeniu bramki.

Co ciekawe, taki numer przydarzył mu się w konfrontacji z zespołem, którego chciał być... legendą.

Dwa lata później przeszedł do Fulham i występuje tam do dzisiaj.

Old Trafford nie kojarzy się 28-letniemu snajperowi najlepiej przynajmniej od kwietnia. Został wówczas zawieszony na osiem spotkań i ukarany grzywną w wysokości 75 tys. funtów. To efekt naruszenia nietykalności arbitra właśnie na obiekcie MU. Do incydentu doszło w ćwierćfinale FA Cup.