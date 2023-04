Arsenal był bez szans. Manchester City zaprezentował swoją siłę

Wielki hit ligi angielskiej zakończył się zwycięstwem "Obywateli" 4:1. W tym momencie Manchester City traci dwa punkty do liderującego Arsenalu, dla do końca sezonu rozegra o dwa spotkania więcej od "Kanonierów". Teraz to właśnie "Obywatele" są murowanym faworytem do zdobycia trzeciego z rzędu mistrzostwa Anglii.