Haaland z kolejnym rekordem! Najlepszy w historii klubu

Poprzedni rekordzistą był Sergio Aguero , który zostając królem strzelców w sezonie 2014/2015 strzelił 26 goli . Haaland przeskoczył już więc jednego legendarnego snajpera "The Cityzens", a w tym sezonie jego łupem może także paść rekord kolejnego.

Premier League. Kolejny rekord Erlinga Haalanda

Przed erą Premier League 33 gole w jednym ligowym sezonie zdobył dla City w latach 70-tych Francis Lee . Haaland ma przed sobą jeszcze 13 ligowych spotkań , co daje spore szanse na to, że i ten rekord uda mu się pokonać.

Erling Haaland / NIGEL KEENEProSportsImagesDPPI via AFP

- To jest absolutnie fantastyczne. Nie przestaje bić rekordów. Myślę, że ludzie powinni przestać go krytykować po kilku bezbramkowych meczach. To prawie śmieszne. Jeden mecz bez gola, a potem jest krytykowany - skomentował w norweskich mediach wyczyn napastnik Age Hareide, były zawodnik City.