Haaland wykręca niesamowite liczby. Klub przygotował wielką kasę

Erling Haaland wszedł nie tylko z drzwiami, ale z i z futryną do Premier League. Norweg strzelił do tej pory już 28 goli dla Manchesteru City w tych rozgrywkach, a klub zastanawia się, jak nie dopuścić do ewentualnej wyprowadzki snajpera. Planem na to jest zrobienie go najlepiej zarabiającym graczem ligi.