Haaland w Realu czy PSG? Josep Guardiola zabrał głos

To był 28. gol 22-letniego napastnika w rozgrywkach ligowych i do rekordu Premier League, należącego wspólnie do Alana Shearera i Andy'ego Cole'a, brakuje mu już tylko sześciu trafień, a to wszystko w pierwszym sezonie. Norweg zawodnikiem City został w lecie ubiegłego roku, przechodząc z Borussii Dortmund.