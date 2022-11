Haaland uczy się tego języka. Wiemy, co to oznacza

Norweg od kilku lat zachwyca. Najpierw dał się poznać szerszej publiczności w RB Salzburg . Potem był transfer do Borussii Dortmund , gdzie nie przestawał strzelać. Po dwóch i pół roku w Bundeslidze Haaland postanowił zmienić otoczenie. Wybrał Manchester City , w który bije rekordy strzeleckie.

22-latek w 17 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył już 23 bramki, w tym 18 w Premier League. Ostatnio Norweg miał jednak pewne problemy zdrowotne.

Haaland będzie mógł się jednak teraz wyleczyć. W weekend zagra bowiem w ostatnim meczu przed przerwą na mistrzostwa świata i będzie miał urlop. Reprezentacja świetnego napastnika nie zakwalifikowała się do Kataru i on w tym czasie będzie miał wolne. Mundial potrwa od 20 listopada do 18 grudnia.