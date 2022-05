Haaland dopiął swego! Real już na niego czeka?

To bez wątpienia jeden z najgłośniejszych i najbardziej wyczekiwanych transferów ostatnich lat. Erling Haaland przenosi się z Borussii Dortmund do Manchesteru City. Na jak długo? Wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie nie wydaje się skomplikowana.

Jak donosi "Bild", norweski snajper dopiął swego i doczekał się umieszczenia w kontrakcie z MC klauzuli odstępnego, która pozwala zmienić klubowe barwy już w 2024 roku - za "jedyne" 150 mln euro. Umowa formalnie wygasa trzy lata później.

Hiszpańskie media potwierdzają te informacje i dodają, że właśnie ta kwestia storpedowała przejście Haalanda do Realu Madryt. "Królewscy" nie byli skłonni zgodzić się na "klauzulę wolności". Z tego powodu wypadli z gry.

Podobny manewr 21-letni obecnie napastnik zastosował w BVB. Tam również zażądał prawa do decydowania o swoim losie po dwóch latach gry. Z tą różnicą, że kwota wpisana w klauzuli wynosiła 75 mln euro.

Haaland W Realu Madryt? Wizja 2024

"Bild" spekuluje, że w 2024 roku Haaland pożegna się z Premier League i trafi... do Realu Madryt. Zastąpi w roli egzekutora Karima Benzemę, który będzie miał już wtedy 36 lat.

Na razie reprezentant Norwegii sposobi się do podbicia angielskich stadionów i szarży na triumf w Lidze Mistrzów. Za każdy tydzień pracy otrzyma 375 tys. funtów.

