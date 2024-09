Gwiazdorski duet zadecydował w "Bitwie o Anglię". Ten Hag bezlitosny dla swojego antybohatera

Liverpool bez litości, kolejny tragiczny mecz Casemiro

Manchester United latem przeszedł rewolucję na poziomie instytucjonalnym, a Liverpool FC dopiero uczy się gry Arne Slota. Kibice gospodarzy mieli zatem nadzieję, że "Bitwa o Anglię" na początku sezonu może paść ich łupem. "The Reds" udowodnili jednak, że szybko załapali, czego oczekuje od nich nowy szkoleniowiec. Po raz pierwszy trafili do siatki już w siódmej minucie. Po świetnym rajdzie Ryana Gravenbercha piłka trafiła do Luisa Diaza, a ten oddał ją Trentowi Alexandrowi-Arnoldowi, który bez problemu strzelił. Po analizie VAR arbiter doszedł jednak do wniosku, że na spalonym był Mohamed Salah, który dotknął futbolówki, zanim ta trafiła do prawego obrońcy.