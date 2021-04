Jak informuję brytyjskie media, londyńska Chelsea ma na oku obrońcę Realu Madryt Raphaela Varane'a. "The Blues" są nawet zdecydowanie wyłożyć na Francuza ponad 60 milionów funtów, choć chętnych na jego usługi nie brakuje i cena może jeszcze wzrosnąć.

