Gwiazdor Premier League oskarżony o rasizm. Ostra reakcja trenera

Conor Gallagher oskarżony o rasizm. Mauricio Pochettino zabrał głos w tej sprawie

24-letni gwiazdor w ostatnich dniach ucierpiał do tego stopnia, że klub zdecydował się zareagować. W środę 3 kwietnia wydano specjalne oświadczenie Chelsea, w którym podkreślono, że nagranie to zostało "wyrwane z kontekstu", a piłkarz niedługo później wziął wspomnianego wcześniej czarnoskórego chłopca za rękę i wraz z nim wyszedł na murawę stadiony Stamford Brigde.

"Conora spotkało wiele przykrości po tym przypadkowym zachowaniu. Tymczasem mogło się ono przydarzyć, bo był on już skupiony na meczu. To dobry chłopak, który na pewno nie zrobiłby czegoś takiego z premedytacją. (...) Czy naprawdę ktoś uwierzył w to, że Conor zlekceważyłby tak dziecko czy kibica? Zawsze będę wspierał nie tylko moich piłkarzy, lecz także każdego, kogo spotkała niezasłużona i nadmierna agresja w internecie. To niedopuszczalne" - podkreślił Pochettino.