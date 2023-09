Gwiazdor Premier League "leczył" kontuzję w klubie nocnym. Kibice oburzeni

W ostatnich miesiącach w szeregach Chelsea Londyn doszło do niemalże rewolucyjnych zmian kadrowych. Jak wyliczyły zagraniczne media, władze londyńskiego klubu w ostatnich trzech okienkach transferowych wydały ponad miliard funtów. Nowe nabytki jednak do tej pory spisywały się, trzeba to przyznać, raczej przeciętnie.