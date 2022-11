Gwiazdor Premier League już po operacji. "Zdąży na mundial w Katarze"

Heung-min Son, który przeszedł operację złamanej w czterech miejscach kości oczodołu, dochodzi do pełni sił po zabiegu chirurgicznym. Trener Antonio Conte poinformował, że koreański piłkarz zdąży wyzdrowieć do rozpoczęcia mundialu w Katarze. Pierwsze spotkanie grupowe czeka go już 24 listopada.