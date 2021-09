Gwiazdor oskarżony o gwałt. Proces ruszy w styczniu

Piłkarz chciał już wcześniej opuścić areszt za kaucją, lecz nie dostał na to zgody. W piątek nie był obecny w sądzie.



Mendy nie przyznaje się to winy. Jeśli to zrobi, data procesu może ulec zmianie. Na to się jednak nie zanosi.



Po tym, jak policja wszczęła postępowanie w sprawie zawodnika, został on zawieszony przez ekipę mistrza Anglii - Manchester City.



Zarzuty stawiane Mendy'emu dotyczą trzech osób powyżej 16 roku życia, a do zdarzeń miało dojść między październikiem 2020 a sierpniem 2021.



TB

