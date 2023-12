Arbiter wrócił do momentu faulu, czym wzburzył nie tylko kibiców zgromadzonych na Etihad Stadium, ale samych zawodników. Szczególnie aktywny był Erling Haaaland, który od razu doskoczył do sędziego, dając wyraz swojemu niezadowoleniu. Norweg również po ostatnim gwizdku nie przebierał w słowach, otwarcie krytykując postawę Hoopera .

Nie milkną echa skandalu w Premier League. Wymowne słowa Guardioli

Jeden z najlepszych piłkarzy świata wykorzystał do tego celu swoje media społecznościowe. W osobliwym poście skorzystał ze skrótu "WTF" od "What the f**k", co dosłownie można przetłumaczyć jako "Co do k***y".