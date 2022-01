Manchester City jak na razie pewnie idzie po swoje kolejne mistrzostwo Anglii - po 22 rozegranych w Premier League meczach "Obywatele" mają na swoim koncie 56 punktów i o 11 "oczek" wyprzedzają drugi w tabeli Liverpool F.C. W sobotę przed ekipą z Etihad Stadium kolejne wyzwanie - zmierzą się na wyjeździe ze "Świętymi", czyli drużyną Southampton F.C., w której gra m.in. reprezentant Polski Jan Bednarek.

W związku z tym tradycyjnej przedmeczowej wypowiedzi dla mediów udzielił Pep Guardiola, menedżer "The Citizens". W pewnym momencie rozmowa - co raczej naturalne - zeszła na aspekty dotyczące zespołu rywali. Wtedy Katalończyk powiedział coś, co mogło zaskoczyć wielu kibiców piłkarskich - stwierdził, że najlepszy na świecie specjalistą od rzutów wolnych jest James Ward-Prowse.



Pep Guardiola: James Ward-Prowse to najlepszy wykonawca wolnych, jakiego widziałem

"Nie ma lepszego wykonawcy" - zapewniał Guardiola cytowany przez BBC Sport. Jak zauważono w serwisie, sporo osób postawiłoby w ciemno na to, że szkoleniowiec wskaże raczej w tej kwestii Leo Messiego, z którym pracował przez wiele lat i który zasłynął wieloma fantastycznymi golami z wolnego. Menedżer City jest jednak pewny swego.



"Southampton ma najlepszego wykonawcę rzutów wolnych, jakiego widziałem, a przynajmniej najlepszego, jaki gra obecnie" - podkreślał. Jak dodał, pomocnik ten doskonale współpracuje przy tym z drużyną i cechuje się bardzo dobrym czytaniem gry, sprawdzając się na murawie zarówno z piłką przy nodze, jak i poruszając się bez futbolówki.



Premier League. Southampton - Manchester City. Guardiola chwali Hasenhuettla

Na koniec Guardiola podkreślił, że jego podopiecznych czeka niełatwe zadanie na St. Mary's Stadium. Będzie to zasługa nie tylko Ward-Prowse'a, ale również menedżera "Świętych" Ralpha Hasenhuettla, którego były trener FC Barcelona i Bayernu wyjątkowo sobie ceni.



Początek starcia Southampton - Manchester City 22 stycznia o godz. 18.30. Jeśli MC wygra ten mecz, to będzie to ich 13. zwycięstwo z rzędu.



Paweł Czechowski