Guardiola wściekł się na swoje gwiazdy. Manchester City był bliski poważnej wpadki

W 35. kolejce Manchester City pokonał u siebie Leeds United, ale było to zwycięstwo o wiele trudniejsze, niż wszyscy mogliby przewidywać. W pewnym momencie gospodarze prowadzili co prawda 2:0 i mieli do wykonania rzut karny, ale w wyniku dwóch poważnych błędów za chwilę zrobiło się 2:1. Mimo to podopieczni Guardioli odnieśli ważne zwycięstwo i przybliżyli się do zdobycia tytułu mistrza Anglii.