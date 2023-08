Guardiola się wściekł, doskoczył do Haalanda. Oberwała tu nawet... kamera

Ojcami tego sukcesu zostali przede wszystkim dwaj zawodnicy - Rodri, autor jednej bramki i asysty, oraz niemal niezawodny dla "The Citizens" Erling Haaland, który jeszcze w pierwszej części starcia zapisał na swoim koncie dwa trafienia. Norweski superstrzelec mimo to przed zejściem do szatni między połowami... nie uniknął dosyć ostrej reprymendy ze strony Pepa Guardioli. Powód był jeden.