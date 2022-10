Guardiola o zachowaniu kibiców na Anfield Road

Hiszpański trener stwierdził, że przedmioty poleciały w jego kierunku po golu Phila Fodena, który nie został uznany przez VAR.

"Tłum próbował mnie trafić, ale mu się nie udało. Może następnym razem będą mieć lepszą celność" - powiedział Guardiola na antenie BBC.

Sprawdzenie bramki Fodena bardzo zirytowało szkoleniowca City, który coś mówił w kierunku idącego do monitora sędziego Anthony'egp Taylora i mocno machał rękami. Nic nie wskórał.

Premier League. Liverpool - Manchester City 1-0

Na 14 minut przed ostatnim gwizdkiem Liverpool zdobył zwycięskiego gola , a jego strzelcem został Mohamed Salah.

To nie był jednak koniec emocji. W 85. minucie czerwoną kartkę zobaczył bowiem Juergen Klopp, trener "The Reds". Po meczu to jednak Niemiec był górą.