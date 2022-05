Guardiola "nagrodzony" mimo porażki z Realem? To będzie wielka decyzja!

Pep Guardiola dwukrotnie wygrywał Ligę Mistrzów jako trener - ostatni raz jednak triumfował w tych rozgrywkach ponad dekadę temu, bo w 2011 roku, kiedy to jego FC Barcelona pokonała Manchester United. W tym roku również po puchar LM nie sięgnie - jego podopieczni praktycznie w ostatniej chwili wypuścili bowiem awans do finału.

Po porażce 1-3 z madryckim Realem Katalończyk znalazł się w ogniu krytyki przede wszystkim ze względu na decyzje personalne - kibice i komentatorzy wskazywali, że nie do końca trafił on ze zmianami, co miało zaważyć na późniejszej fazie meczu. Nie ma jednak wątpliwości - wiara włodarzy "Obywateli" w menedżera zespołu wciąż jest obecnie niezachwiana.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Real Madryt - Manchester City. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Premier League. Manchester City przedłuży umowę z Guardiolą. Trzy kolejne lata z utytułowanym trenerem

Jak informują brytyjskie media, w tym m.in. "Daily Star", Guardiola niebawem przedłuży swoją umowę z klubem o dokładnie trzy lata - do 2025 roku. Trener ma być obecnie jeszcze bardziej zdeterminowany co do tego, by w końcu wygrać Champions League z MC, co miał mocno podkreślać w ostatnich rozmowach z zarządem ekipy z Manchesteru.

Tym samym zdaje się, że spekulacje na temat przyszłości szkoleniowca osiągną ostatecznie swój kres - sam Pep Guardiola zresztą od czasu do czasu dolewał oliwy do ognia mówiąc chociażby jeszcze nie tak dawno, że "może odejść za trzy miesiące albo za pięć lat".

Według "DM" 51-latek upatruje obecnie wielkich nadziei co do kolejnych lat na Etihad Stadium w sprowadzeniu Erlinga Haalanda - superstrzelec Borussii Dortmund ma być kluczowym czynnikiem, który miałby odmienić losy "The Citizens" na polu europejskich rozgrywek.

Pep Guardiola i Manchester City wciąż walczą o mistrzostwo Anglii

Czy Norweg faktycznie zawita do Anglii? To wciąż nie jest do końca pewne, a sam Guardiola jasno mówi, że teraz musi się wraz ze swoimi obecnymi podopiecznymi skupić na Premier League - już tylko kilka meczów dzieli nas od momentu, w którym poznamy triumfatora tych rozgrywek. W dwie pozostają dwie drużyny - prócz "Obywateli" jest to Liverpool F.C., który ma jednak na głowie jeszcze... Ligę Mistrzów w dalszej perspektywie.

Manchester City swoje cztery ostatnie spotkania w tym sezonie rozegra kolejno z Newcastle United, Wolverhampton Wanderers, West Ham United oraz Aston Villą.