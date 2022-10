Pep Guardiola, szkoleniowiec Manchesteru City postanowił zabrać głos w sprawie nawracających plotek o tym, że jego błyskotliwy snajper Erling Haaland miałby mieć w kontrakcie zapisaną możliwość ewentualnego odejścia do ekipy Realu Madryt.

Guardiola: Haaland jest tu szczęśliwy

Guardiola był w tej sprawie bardzo stanowczy.

- To nie jest prawda. Haaland nie ma w kontrakcie żadnej konkretnej klauzuli pozwalającej mu odejść do Realu. To tylko plotki, ludzie gadają i tego nie jesteśmy w stanie kontrolować - oświadczył szkoleniowiec. - Najważniejsze, że się dobrze zaadaptował w Manchesterze. Myślę, że czuje się tu szczęśliwy. Nikt nie wie, co się wydarzy w przyszłości, ale teraz jest zadowolony.

Haalanda z "Królewskimi" łączono ostatnio m.in. w "El Chiringuito". Również bliscy zawodnika sugerowali w rozmowach z mediami, że mógłby on w przyszłości grać np. w La Liga.

