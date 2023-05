Gracze Liverpoolu "wyproszeni" przez Niemców. Klopp wściekły na rodaków

Liverpool F.C. niebawem na dobre zakończy sezon 2022/2023 - ekipa z Anfield nie może jednak zaliczyć tej kampanii do przesadnie udanej, bo jak na swoje ambicje i możliwości nie osiągnęła ona wiele. Krajowe puchary okazały się być poza jej zasięgiem, z Ligi Mistrzów odpadła ona w 1/8 finału, a w Premier League skończy rywalizację na lokacie gwarantującej awans jedynie do Ligi Europy.

Niemniej w klubie wciąż panuje atmosfera pełnego zaufania do Juergena Kloppa - ten już zaczął planować przygotowania do następnego sezonu, ale... już na samym początku zdarzyło się coś, co wywróciło całą sprawę do góry nogami.

Liverpool F.C. niechciany w Niemczech. Klopp musi zmieniać plany

Jak bowiem informuje "Bild", wedle pierwotnych zamierzeń piłkarze Liverpoolu mieli już niebawem udać się na obóz w Alpy Bawarskie, do miejscowości Tegernsee, znajdującym się nad urokliwym jeziorem o tej samej nazwie. Co ciekawe "The Reds" już raz, w 2017 roku, zaliczyli zgrupowanie w tej okolicy i... tutaj zaczyna się kłopot.

Lokalni mieszkańcy podobno tym razem sprzeciwili się obecności futbolistów - podobno ostatnio gracze LFC mieli zupełnie nie dbać o zostawienie po sobie czystości w obiektach, z których korzystali i mieli chociażby pozostawić po sobie boisko, którego używali, w niezbyt dobrym stanie.

Mało tego - sąd w Monachium zadecydował swego czasu, że LFC musi wypłacić wynoszącą trzy tysiące euro grzywnę w związku ze szkodami, jakie przedstawiciele klubu mieli wyrządzić w - jak to określono - namiocie prasowym, który postawiono podczas ich poprzedniej wizyty w tym rejonie.

Liverpool ruszy od razu poza kontynent? Najbliższe mecze zagra w Singapurze

Czy lokalsi wyolbrzymili sprawę, a może zespół z Merseyside naprawdę zasłużył sobie na złą sławę akurat w tym miejscu? Trudno orzec, natomiast sam Klopp ma być wściekły z powodu tego, że jego zamiary zostały zniweczone i teraz zmuszony jest modyfikować przebieg okresu przygotowawczego.

Liverpool najbliższego lata wybierze się za to raczej na pewno do Singapuru - tam rozegra dwa spotkania towarzyskie, jedno z Leicester City, a drugie z... Bayernem Monachium. Na razie jednak mistrzowie Anglii z 2020 r. domkną kampanię 22/23 potyczką z Southampton - "Święci" raczej nie będą sprawiać problemów, bo już i tak są pewni spadku do Championship.

Liverpool FC / AFP