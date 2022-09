Gracz bez pardonu wypunktował dziennikarza. Poszło o wideo z jego partnerką

Alisha Lehmann to 23-letnia reprezentantka Szwajcarii, na co dzień grająca w żeńskiej drużynie Aston Villi - warto przy tym nadmienić, że napastniczka - bo na takiej pozycji występuje właśnie piłkarka - jest ważnym elementem układanki trenerki Carli Ward i cieszy się regularnymi występami.

Ostatnio o Lehmann zrobiło się głośno jednak również z powodów innych, niż jej boiskowe wyczyny. Wszystko to ma związek z pewnym krótkim filmem udostępnionym w mediach społecznościowych przez dziennikarza Miltona Nevesa, na który w zdecydowany sposób zareagował Douglas Luiz, chłopak sportsmenki.

Douglas Luiz ostro do dziennikarza: To brak szacunku do żeńskiego futbolu i mojej dziewczyny

Rzeczone nagranie przedstawiało piłkarkę cieszącą się po zdobyciu jednej z bramek i zawierało zbliżenie na jej pośladki. Neves opatrzył materiał słowami "Zobacz i skomentuj!" - i było raczej oczywiste to, do czego odnosi się brazylijski żurnalista.

"Jesteś stary, siedzisz od lat w piłce nożnej, a zamieszczasz film, który jest przykładem braku szacunku dla kobiecego futbolu, a nawet zawodniczki, który jest moją dziewczyną. Nie nauczyłeś się, czym jest szacunek, co za bzdury!" - orzekł w odpowiedzi Douglas Luiz, również związany z "The Villains". Po jego interwencji Neves usunął materiał, choć ten i tak krąży już po innych twitterowych kontach.



Lehmann i Luiz współdzielą klub od zeszłego roku

Aston Villa chętnie korzysta z faktu, że Lehmann oraz Luiz są ze sobą w związku - w końcu przykład takiej pary nie jest rzeczą codzienną w Premier League i Super League - i zaprasza ten duet do różnych wspólnych aktywności, a efekty tych pomysłów udostępniane są potem w Internecie:

Szwajcarka w AVFC gra od 2021 roku - wcześniej występowała też dla Evertonu, West Ham United i BSC YB Frauen. Luiz na Villa Park trafił nieco wcześniej, bo w 2019 roku, mając w swoim CV również grę dla Girony, Manchesteru City i Vasco da Gama.

