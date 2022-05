Gorzkie słowa po porażce. "Nie zasługujemy na Ligę Mistrzów"

"Trudno znaleźć odpowiednie słowa. Od pierwszej do 90. minuty nie zasługiwaliśmy, aby być na boisku" - mówił Xhaka po meczu.

"Zaraz to wytłumaczę. Nie realizowaliśmy naszego planu gry, nie słuchaliśmy szkoleniowca. To był katastrofalny występ. Nie zasługujemy na grę w Lidze Mistrzów ani nawet w Lidze Europy. Nie wiem, dlaczego nie robiliśmy tego, czego chciał od nas trener" - dodał szwajcarski pomocnik.

Zapytany o to, czy wpływ na grę "Kanonierów" miał młody skład zespołu, także nie gryzł się w język.

"Jeśli ktoś nie jest gotowy na mecz, to niech zostanie w domu. Wiek nie ma znaczenia. Jeśli jesteś zdenerwowany, to zostań na ławce albo w domu. Potrzebujemy ludzi z jajami, aby wyszli na murawę i grali. To był jeden z najważniejszych meczów dla nas" - tłumaczył Xhaka.

Premier League. Arsenal i Tottenham rywalizują o Ligę Mistrzów

Arsenal rywalizuje z Tottenhamem o czwarte miejsce w Premier League, które daje awans do Ligi Mistrzów. Podopieczni Mikela Artety na kolejkę przed zakończeniem rozgrywek tracą dwa punkty do "Kogutów".

"Czekamy na Ligę Mistrzów sześć lat. Mieliśmy wszystko w naszych rękach" - nie mógł przeboleć sytuacji Szwajcar.

Porażka z Newcastle bardzo skomplikowała sytuację Arsenalu. W ostatniej kolejce "Kanonierzy" zagrają u siebie z Evertonem, a Tottenham na wyjeździe z Norwich City.

