Reprezentant Anglii wcześniej bronił barw ekipy Aston Villa. Według mediów kwota jego transferu wyniosła 100 milionów funtów, dzięki czemu został on najdroższym piłkarzem kupionym przez klub w Premier League.



Wcześniej ten tytuł należał do Paula Pogby, za którego Manchester United zapłacił ok. 105 milionów euro.

Grealish dołączył do Manchesteru City za 100 milionów funtów!

- Jestem niesamowicie szczęśliwy, że dołączyłem do Manchesteru City. Jest to najlepsza drużyna w kraju, którą prowadzi jeden z najlepszych trenerów na świecie - powiedział zawodnik w rozmowie z oficjalną stroną klubu.



Grealish w poprzednim klubie rozegrał 213 spotkań, podczas których zdobył 32 bramki i zaliczył 43 asysty. W kadrze Anglii zagrał 12 spotkań i wystąpił w czasie minionych mistrzostw Europy.



Sebastian Staszewski, Radosław Majewski i Sławomir Peszko o polskiej Ekstraklasie - Oglądaj teraz!



PA



Reklama