Gigantyczne pieniądze dla gwiazdy Premier League. Odejdzie jeszcze w tym roku?

Egipcjanin miałby otrzymać natomiast trzyletnią umowę, na razie nie wiadomo, ile wartą, ale wygląda na to, że jego zarobki byłoby na podobnym poziomie do tych Brazylijczyka, które wynoszą 138 milionów funtów rocznie, a to są naprawdę "nieprzyzwoite" pieniądze .

Premier League. Mohamed Salah zdobył z Liverpoolem wszystko

Salah występuje w "The Reds" od lipca 2017 roku, kiedy przyszedł z AS Roma za 42 miliony funtów. To nie było jego pierwsze podejście do Premier League, ponieważ wcześniej występował w Chelsea. Wtedy nie był jednak gwiazdą ligi. Taką stał się w Liverpoolu.