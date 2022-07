Gigantyczne pieniądze dla Cristiano Ronaldo. Gwiazdor odejdzie?

Ostatnie dni to spore zamieszanie wokół Cristiano Ronaldo, który swoim zachowaniem pokazuje, że nie chce już dłużej występować w Manchesterze United. Portugalski gwiazdor jest niezadowolony z faktu, że klub nie zagra w Lidze Mistrzów i chciałby przenieść się do innej drużyny.

Problem w tym, że czołowe europejskie teamy niekoniecznie są zainteresowane jego usługami. Sporo mówiło się o Bayernie Monachium, ale mistrzowie Niemiec uznali, że Ronaldo nie pasuje do ich filozofii. Podobnie było w Paris Saint-Germain, gdzie również podziękowano za jego usługi.

Jednak portugalskie CNN donosi, że znalazł się chętny, który w dodatku chciałby obsypać Cristiano Ronaldo góra pieniędzy. Ma to być klub z Arabii Saudyjskiej, który według dziennikarzy, jest w stanie zapłacić "Czerwonym Diabłom" 30 milionów euro za usługi piłkarza. A jemu samemu zaoferować aż 250 milionów euro za dwa lata gry!

Kwota wydaje się astronomiczna, choć w Arabii Saudyjskiej nie są to pieniądze niemożliwe do zapłacenia. Portugalscy dziennikarze nie podają nazwy klubu, dlatego na razie trzeba potraktować to jako plotkę choć kto wie, jak cała sytuacja się rozwinie.