Gigantyczna podwyżka. Kolejny zwycięzca Ligi Mistrzów w Arabii Saudyjskiej

Zdobywca Ligi Mistrzów, zawodnik jednej z najlepszych drużyn w Europie i jej kapitan będzie kolejnym piłkarzem, który przeprowadzi się do Arabii Saudyjskiej. Według doniesień gracz ma zarabiać około 800 tysięcy euro tygodniowo. Do tego azjatyckiego państwa przenosi się coraz więcej piłkarskich gwiazd. Trend zapoczątkował Cristiano Ronaldo, który po mistrzostwach świata w Katarze trafił do Al-Nassr.