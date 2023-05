Gigant z Premier League wybrał nowego trenera. Koniec domysłów i spekulacji

Obecny sezon Chelsea może zaliczyć na straty. Drużyna, która ledwie przed dwoma laty okazała się bezkonkurencyjna w Lidze Mistrzów, tym razem w Premier League stanowiła tło nawet dla średniaków. Dość powiedzieć, że aż do finałowej fazy sezonu... nie była pewna uniknięcia degradacji.

Londyńczyków prowadzi Frank Lampard, ale od początku było wiadomo, że to rozwiązanie tymczasowe. W ostatnich tygodniach toczono pertraktacje z kilkoma kandydatami do objęcia posady menedżera. Już wiadomo, że zakończyły się one powodzeniem.