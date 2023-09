Londyńska Chelsea potwierdziła zakup Cole'a Palmera z Manchesteru City za 47 milionów euro kwoty podstawowej plus 3 miliony ewentualnych bonusów. "The Blues" przeprowadzili podczas kilkunastomiesięcznych rządów Todda Boehly'ego wiele transferów, ale ten wydaje się być jednym z najciekawszych. - Jestem podekscytowany, wspaniale jest podpisać ten kontrakt - powiedział. Jego umowa będzie obowiązywać do 2030 roku z opcją przedłużenia do 2031.