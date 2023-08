Gigant pozyskał napastnika. Od dziecka był "kibicem tego wielkiego klubu"

"To żadna tajemnica, że byłem kibicem tego wielkiego klubu od dziecka i marzyłem, żeby wyjść na Old Trafford w koszulce Manchesteru United " - przyznał 20-latek.

Hojlund został priorytetem transferowym Erika ten Haga , szkoleniowca United , który nie chciał płacić jeszcze większej sumy za Harry'ego Kane'a z Tottenhamu . W przypadku Duńczyka w grę wchodził jeszcze Paris Saint-Germain , ale to angielski klub wygrał ten wyścig.

"Praca pod okiem Erika ten Haga i jego asystentów zapewni Rasmusowi doskonałe warunki do rozwoju. Przez całe lato działaliśmy szybko i zdecydowanie, aby zabezpieczyć nasze główne cele na wczesnym etapie okienka transferowego. To zapewni Erikowi komfort przygotowania drużyny do dalszych sukcesów w nadchodzącej ekscytującej kampanii" - oznajmił John Murtough, dyrektor sportowy Manchesteru United.