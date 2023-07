Gigant podpisał umowę sponsorską. Wielkie pieniądze na stole!

Dobre wiadomości dla Manchesteru United. Angielski klub otrzyma wielki zastrzyk pieniędzy. Dzięki umowie sponsorskiej zarobi bowiem co najmniej miliard euro. Będzie ona obowiązywać do 2035 roku. To zdecydowanie więcej niż miał z poprzedniej. "Czerwone Diabły" w zeszłym sezonie zajęły trzecie miejsce i znowu zagrają w Lidze Mistrzów.