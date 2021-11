Tym samym 52-latek został następcą Portugalczyka Nuno Espirito Santo, który został zwolniony w poniedziałkowy poranek.



Conte dobrze zna realia pracy w Premier League. W latach 2016-18 prowadził inny londyński klub - Chelsea, zdobywając tytuł mistrzowski i Puchar Anglii.

Ma za sobą także pracę między innymi w Juventusie i Interze oraz w reprezentacji Włoch. Ostatnio przebywał na bezrobociu.

Antonio Conte nowym trenerem Tottenhamu

- Niezwykle cieszę się z powrotu do trenowania i to w Premier League, w klubie, który ponownie chce walczyć o najwyższe cele. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia pracy, by przekazać zespołowi i kibicom pasję, mentalność i determinację, która zawsze cechowała mnie jako zawodnika i trenera - powiedział Włoch cytowany przez oficjalną stronę internetową Tottenhamu.



